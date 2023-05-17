Путин: Текущая конъюнктура позволяет РФ реализовать масштабные проекты

Текущая конъюнктура позволит России реализовать все амбициозные инфраструктурные проекты, аналогичные запуску круглогодичного движения судов по Северному морскому пути. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

"Текущая конъюнктура даёт нам основания рассчитывать на то, что все наши проекты такого характера будут реализовываться", — отметил он в ходе совещания с членами правительства в режиме видео-конференц-связи.

Глава государства сказал, что на сегодняшний день наблюдается рост промышленного производства, а также дал положительные прогнозы развития экономики на этот год.