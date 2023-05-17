В МИД РФ назвали ограничение по счетам финской дипмиссии зеркальным ответом

В МИД России подтвердили введение ограничений на использование счетов посольства и генконсульства Финляндии в России. Официальный представитель министерства Мария Захарова пояснила, что это зеркальный ответ Москвы в отношении Хельсинки.

"Мы подтверждаем факт введения в России ограничения на использование счетов Посольством Финляндии и финским генеральным консульством в Санкт-Петербурге. Эти действия являются зеркальным ответом на аналогичные ограничения в отношении российских загранучреждений в этой стране, которые могут пользоваться счётом только в одном из финских банков. Это факт", — сказала Захарова на брифинге.