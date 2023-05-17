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17 мая, 13:37

В МИД РФ назвали ограничение по счетам финской дипмиссии зеркальным ответом

<p>Обложка © ТАСС / EPA / YURI KOCHETKOV</p>

Обложка © ТАСС / EPA / YURI KOCHETKOV

В МИД России подтвердили введение ограничений на использование счетов посольства и генконсульства Финляндии в России. Официальный представитель министерства Мария Захарова пояснила, что это зеркальный ответ Москвы в отношении Хельсинки.

"Мы подтверждаем факт введения в России ограничения на использование счетов Посольством Финляндии и финским генеральным консульством в Санкт-Петербурге. Эти действия являются зеркальным ответом на аналогичные ограничения в отношении российских загранучреждений в этой стране, которые могут пользоваться счётом только в одном из финских банков. Это факт", — сказала Захарова на брифинге.

МИД Финляндии не будет закрывать представительства в РФ из-за заморозки счетов

МИД Финляндии не будет закрывать представительства в РФ из-за заморозки счетов

Ранее в МИД Финляндии сообщили, что Россия заморозила их посольские счета. Ситуацию там назвали "очень серьёзной" и заявили о проведении всестороннего расследования.

Ирина Фальке
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