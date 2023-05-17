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17 мая, 14:44

Разъярённый крупным штрафом владелец ПВЗ Wildberries разгромил и выбросил вывеску маркетплейса

В Сочи владелец ПВЗ Wildberries выбросил вывеску из-за миллионного штрафа

В Сочи разъярённый грабительскими штрафами владелец пунктов выдачи заказов Wildberries выбросил на мусорку вывеску маркетплейса. Он рассказал SHOT, что за последние три месяца "Ягодки" удержали у него около 300 тысяч рублей за даже не доехавшие до склада товары. Санкцию отменили, но позже назначили новую — уже около миллиона.

Владелец ПВЗ Wildberries в Сочи выбросил вывеску на мусорку. Видео © SHOT

Измученный политикой маркетплейса мужчина признался, что всего он владеет шестью ПВЗ Ozon и четырьмя — Wildberries. Если бы "Ягодки" были его единственным бизнесом, он уже "был бы банкротом".

"Вон там она, кстати, намного лучше смотрится, я думаю. С бомжом. Самое место", — высказался владелец в адрес вывески Wildberries.

Wildberries вернёт продавцам списанные ранее за незаконную рекламу деньги

Wildberries вернёт продавцам списанные ранее за незаконную рекламу деньги

Лайф рассказывал, как владельцы ПВЗ Wildberries из Сочи раскрыли схему хищения товаров перевозчиками. Выяснилось, что они заказывали с левых аккаунтов дорогие позиции вроде бытовой техники и ювелирных изделий, после чего в пункты приезжали подставные клиенты и отказывались от покупки. Затем водители забирали возвраты, переклеивали этикетки и похищали коробки.

Обложка ©

SHOT

Матвей Константинов
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