Разъярённый крупным штрафом владелец ПВЗ Wildberries разгромил и выбросил вывеску маркетплейса

В Сочи разъярённый грабительскими штрафами владелец пунктов выдачи заказов Wildberries выбросил на мусорку вывеску маркетплейса. Он рассказал SHOT, что за последние три месяца "Ягодки" удержали у него около 300 тысяч рублей за даже не доехавшие до склада товары. Санкцию отменили, но позже назначили новую — уже около миллиона.

Владелец ПВЗ Wildberries в Сочи выбросил вывеску на мусорку. Видео © SHOT

Измученный политикой маркетплейса мужчина признался, что всего он владеет шестью ПВЗ Ozon и четырьмя — Wildberries. Если бы "Ягодки" были его единственным бизнесом, он уже "был бы банкротом".

"Вон там она, кстати, намного лучше смотрится, я думаю. С бомжом. Самое место", — высказался владелец в адрес вывески Wildberries.