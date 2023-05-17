Кардиолог поделился тонкостями правильного измерения давления

Навык определения пульса является одним из важнейших для правильной диагностики состояния человека. Об этом в беседе с РИАМО рассказал кандидат медицинских наук, врач-кардиолог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Денис Соколов.

Он сообщил, что для получения корректных результатов замера очень важны спокойная обстановка и отдых непосредственно перед процедурой измерения. Например, если человек только что куда-то ходил, то ему стоит отдохнуть пять минут. А если пил кофе или курил, то до получаса.

"Рука, на которой измеряется давление, ни в коем случае не держится на весу. Её необходимо поставить на стол, расслабить и зафиксировать в одном положении. Важно следить за высотой расположения манжеты. Её середина при измерении должна находиться на уровне сердца. Если этого не получается добиться, нужно сесть за другой стол или что-то подложить", — подсказывает эксперт.

Кроме того, врач обратил внимание ещё на ряд аспектов. Давление следует мерить по очереди на каждой руке. Если результаты сильно расходятся, измерение нужно будет повторить. Если на одной из рук результаты остаются выше, то продолжать измерения надо на ней.

Есть и другие важные моменты для измерения давления. Отдельно Соколов подчеркнул, что, если есть нарушения сердечного ритма, замеры должен проводить медработник, в таких случаях нужна специальная подготовка.

Врач рассказал, что хороший пульс ощущается как мягкий и ровный, будто пульсирующая упругая трубочка. Пульс считается в течение 15 или 30 секунд, после чего результат счёта нужно умножить на четыре или на два соответственно. Если у пульса сбивается ритм, его нужно считать в течение минуты.