Психолог рассказал о методе "добрый спутник", который помогает вернуться к жизни

В сложные моменты жизни нужно представить рядом с собой "доброжелательного спутника", который найдёт способ утешить и подберёт правильные слова. Об этом рассказал клинический психолог Семён Караваев.

"Суть техники состоит в том, что попробуйте себе представить доброго спутника, который может сопровождать вас, особенно в сложные моменты вашей жизни. Он вас хорошо знает и понимает, и он всегда на вашей стороне", — написал он в своём телеграм-канале "Психологическое счастье".

Поговорите со "спутником", продолжил Караваев. Подумайте, что бы он вам сказал и как приободрил, ведь он искренне хочет помочь. Если вам сложно, то он вас утешит или просто побудет рядом, чтобы вам стало легче.

Караваев подчеркнул, что "спутник" — это и есть вы, а точнее "ваша поддерживающая и добрая часть, которой многим из нас порой не хватает".