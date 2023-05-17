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17 мая, 15:35

Психолог рассказал о методе "добрый спутник", который помогает вернуться к жизни

Врач Караваев считает, что в трудные моменты нужно придумать себе собеседника

В сложные моменты жизни нужно представить рядом с собой "доброжелательного спутника", который найдёт способ утешить и подберёт правильные слова. Об этом рассказал клинический психолог Семён Караваев.

"Суть техники состоит в том, что попробуйте себе представить доброго спутника, который может сопровождать вас, особенно в сложные моменты вашей жизни. Он вас хорошо знает и понимает, и он всегда на вашей стороне", — написал он в своём телеграм-канале "Психологическое счастье".

Поговорите со "спутником", продолжил Караваев. Подумайте, что бы он вам сказал и как приободрил, ведь он искренне хочет помочь. Если вам сложно, то он вас утешит или просто побудет рядом, чтобы вам стало легче.

Караваев подчеркнул, что "спутник" — это и есть вы, а точнее "ваша поддерживающая и добрая часть, которой многим из нас порой не хватает".

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Татьяна Миссуми
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