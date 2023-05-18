Что ждать России от саммита G7 в Хиросиме 19–21 мая Какими последствиями грозит для России встреча глав "Большой семёрки" в Хиросиме, рассказали эксперты. 17 мая, 23:40 Обложка © ТАСС / dpa / picture-alliance / Michael Kappeler

19–21 мая в японском городе Хиросима пройдёт саммит "Большой семёрки", где гвоздём местной программы станет посещение музея атомной бомбардировки Хиросимы Америкой, который политкорректно назвали Мемориальным музеем мира.

Мемориальный музей мира в Хиросиме. Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance / Michael Kappeler

Размещение российских ракет малой дальности в Белоруссии, укрепление вооружением Калининградской области и разговоры о применении ядерного оружия в случае возникновения стратегической опасности для РФ раздражают и пугают Запад. Поэтому глобальная тема саммита будет подана как осуждение России за "ядерный шантаж", полагают эксперты. При этом контекст возобновлённой японской милитаризации и пережитой населением Хиросимы и Нагасаки трагедии является для Вашингтона скорее всего лишь фоном для собственных амбиций.

В G7 намерены расширить взаимодействие с незападными странами в рамках противостояния с Россией и Китаем. Поэтому на мероприятие приглашены главы государств Океании, Индии, Индонезии, Южной Кореи, Вьетнама, Бразилии и Австралии, чьё вступление в клуб G7 уже не является секретом. Ожидается, что президент Украины Владимир Зеленский выступит перед главами "семёрки".

— Таким планам противостоят ястребы на Западе, которые обвиняют Бразилию в поддержке Москвы, а ЮАР — в поставках вооружений в Россию. Обостряется кризис в отношениях и с Индией. В Брюсселе требуют от Нью-Дели сокращать закупки российской нефти. Ирония состоит в том, что затем эти энергоносители поставляются в саму Европу, где без дизеля и авиационного топлива из Индии станет совсем нелегко с энергокризисом, — комментирует политолог-американист Малек Дудаков.

По его словам, грозить санкциями Индии на Западе боятся, ведь это может привести к выходу страны из антикитайского блока QUAD.

Какие новые санкции могут ввести против России

Владивостокский морской торговый порт. Фото © ТАСС / Юрий Смитюк

Страны G7 планируют усилить санкции против России. Лидеры клуба попытаются обсудить механизм уклонения от санкций третьих стран и ограничить торговлю, поддерживающую Российские вооружённые силы. Новые меры будут направлены на определённые категории товаров, и весь экспорт будет автоматически запрещён, если только он не включён в список одобренных товаров. Также в СМИ выдвигались версии запрета импорта российского трубопроводного газа на некоторых направлениях. Однако позднее были опровергнуты. Кроме того, по итогам саммита могут ввести санкции на российские алмазы.

Доцент Финансового университета Геворг Мирзаян полагает, что львиная доля вопросов будет посвящена России, а также выражению солидарности с Украиной.

— Внимание достанется и Японии, которая займётся продвижением антикитайских настроений и претензий на российские Курилы. Но вряд ли Запад сможет продвинуть ужесточение режима. Время G7 уходит, а такие незрелые и ультимативные предложения, что выдвигает западная элита, лишь способствуют её закату в мировых делах, — считает Мирзаян.

Тема пост-Украины

Многофункциональный лёгкий истребитель General Dynamics F-16. Фото © ТАСС / ZUMA / Dirk Waem

Главы стран "Большой семёрки" планируют обсудить настоящее и будущее Незалежной. Киев хочет получить от Запада до 50 истребителей F-16, чтобы сформировать три-четыре эскадрильи. Великобритания, Италия, Франция и Германия не могут предложить Украине F-16, но, как заявил Сунак, у этих стран "есть важный голос в международной коалиции" и Киев хочет, чтобы они "вдохновили" США и Турцию. Такой расклад предложило издание Politico. Отдельной темой встречи станет и продовольственная безопасность после СВО.

— Ничего хорошего от G7 России ждать не приходится. Несмотря на обострение внутреннего кризиса в США, Джо Байден лично едет уговаривать "семёрку" ввести тотальные санкции против России. В той системе отношений, которая существует, они ввели против нашей страны всё что смогли. Очевидно, речь пойдёт о смене системы отношений. Вторым вопросом G7 станет противодействие Китаю и КНДР — градус "оруэлловщины" растёт, — считает политолог Алексей Мартынов.

Авторы Дмитрий Шестопалов