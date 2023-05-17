Самолёт Авиалесоохраны упал в Коми, люди на борту живы

Легкомоторный самолёт Авиалесоохраны рухнул во время разведки в Республике Коми, люди, находившиеся на борту, живы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

"В момент происшествия на борту были два человека — пилот и наблюдатель. Оба живы, пилот пострадал", — сказал источник агентства.