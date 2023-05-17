Регион

Уведомления отключены

17 мая, 15:20

Самолёт Авиалесоохраны упал в Коми, люди на борту живы

Легкомоторный самолёт Авиалесоохраны рухнул во время разведки в Республике Коми, люди, находившиеся на борту, живы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

"В момент происшествия на борту были два человека — пилот и наблюдатель. Оба живы, пилот пострадал", — сказал источник агентства.

У границы с Россией в Литве упал легкомоторный самолёт

У границы с Россией в Литве упал легкомоторный самолёт

А ранее Лайф рассказывал, как в самолёт, летевший из Анталии в Екатеринбург, ударила молния — этот момент попал на видео. Воздушное судно пришлось посадить.

Обложка ©

Shutterstock

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Происшествия
  • Коми, Республика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров