Самолёт Авиалесоохраны упал в Коми, люди на борту живы
Легкомоторный самолёт Авиалесоохраны рухнул во время разведки в Республике Коми, люди, находившиеся на борту, живы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
"В момент происшествия на борту были два человека — пилот и наблюдатель. Оба живы, пилот пострадал", — сказал источник агентства.
А ранее Лайф рассказывал, как в самолёт, летевший из Анталии в Екатеринбург, ударила молния — этот момент попал на видео. Воздушное судно пришлось посадить.
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