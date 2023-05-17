ВМС США потеряли две субмарины из-за столкновения с опасными объектами на дне океана

Из-за находящихся на дне Мирового океана тысяч неизвестных объектов подводные судна подвержены опасности, две подлодки ВМС США уже разрушились при столкновении с ними. Об этом говорится в докладе Международной гидрографической организации.

На карте океана учёные обнаружили более 19 тысяч подводных вулканов, о них узнали не так давно. В 1950-х годах подводную съёмку вели методом гидролокации, а в 1970-х появились гидролокаторы. Ускорить процесс картирования морского дна помогло дистанционное зондирование и метод спутниковой радиометрии.

С помощью альтиметрии на карту удалось нанести объекты, несущие опасность для подводных лодок. После чего стало известно о двух случаях столкновения субмарин США с такими объектами — в 2005 и 2021 годах.