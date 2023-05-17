Регион

Уведомления отключены

17 мая, 17:55

Жителя Германии оштрафовали на 2250 евро за выбритые на голове буквы Z

В Германии мужчине выписали крупный штраф за выбритые на голове буквы Z, пишет Dpa. Речь идёт о 42-летнем жителе Аугсбурга, который выбрил литеры на виске и затылке.

После этого он пробежал мимо сотрудников полиции и снял кепку, указав на свою причёску. За это окружной суд города приговорил мужчину к штрафу в 2250 евро по статье о "поощрении и одобрении уголовных преступлений".

На уральца, обматерившего ребёнка из-за шапки с буквой Z, завели уголовное дело

На уральца, обматерившего ребёнка из-за шапки с буквой Z, завели уголовное дело

Лайф писал, что на Украине запретили использовать буквы Z и V в автомобильных номерах. Решение продиктовано тем, что литеры напоминают жителям Незалежной о спецоперации.

Обложка ©

ТАСС / dpa / Dominik Totaro

Матвей Константинов
  • Новости
  • Германия
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров