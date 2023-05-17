Жителя Германии оштрафовали на 2250 евро за выбритые на голове буквы Z

В Германии мужчине выписали крупный штраф за выбритые на голове буквы Z, пишет Dpa. Речь идёт о 42-летнем жителе Аугсбурга, который выбрил литеры на виске и затылке.

После этого он пробежал мимо сотрудников полиции и снял кепку, указав на свою причёску. За это окружной суд города приговорил мужчину к штрафу в 2250 евро по статье о "поощрении и одобрении уголовных преступлений".