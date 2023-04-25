На уральца, обматерившего ребёнка из-за шапки с буквой Z, завели уголовное дело

По информации издания, суд прекратил административное дело по статье о мелком хулиганстве в связи с возбуждением уголовного дела по статье "Хулиганство". Теперь мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, в Екатеринбурге неадекват заносил мебель в подъезд, как вдруг увидел 11-летнего мальчика и схватил его за руку, после чего стал оскорблять ребёнка и его родителей из-за шапки с буквой Z. На этот инцидент обратили внимание в СКР. В частности, глава ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить ему о результатах проверки.