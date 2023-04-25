КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

25 апреля, 11:51

На уральца, обматерившего ребёнка из-за шапки с буквой Z, завели уголовное дело

Житель Екатеринбурга, который обматерил пятиклассника из-за шапки с буквой Z, стал фигурантом уголовного дела, сообщает агентство ЕАН со ссылкой на Ленинский городской суд.

По информации издания, суд прекратил административное дело по статье о мелком хулиганстве в связи с возбуждением уголовного дела по статье "Хулиганство". Теперь мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

"Раскаиваюсь": Публично извинился уралец, обматеривший пятиклассника из-за шапки с буквой Z

"Раскаиваюсь": Публично извинился уралец, обматеривший пятиклассника из-за шапки с буквой Z

Напомним, в Екатеринбурге неадекват заносил мебель в подъезд, как вдруг увидел 11-летнего мальчика и схватил его за руку, после чего стал оскорблять ребёнка и его родителей из-за шапки с буквой Z. На этот инцидент обратили внимание в СКР. В частности, глава ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить ему о результатах проверки.

Обложка ©

СУ СКР по Свердловской области

Наталья Исакова
  • Новости
  • Дети
  • Происшествия
  • Свердловская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров