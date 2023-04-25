В Екатеринбурге принёс публичные извинения мужчина, который обматерил пятиклассника из-за шапки с буквой Z. Правда, видео с раскаянием он записывал не дома, а в кабинете сотрудника правоохранительных органов.

Извинился житель Екатеринбурга, оскорбивший ребёнка из-за шапки с буквой Z. Видео © СУ СКР по Свердловской области

Как сообщает E1, операцию по задержанию 56-летнего жителя Екатеринбурга проводили бойцы ОМОН регионального Управления Росгвардии. Взяли правонарушителя в коллективном саду "Дружба" в Чкаловском районе областного центра. По словам главы пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерия Горелых, задержанный работает в строительной отрасли, у психиатра не наблюдается, судим не был. Он не знаком с родителями ребёнка, которого обматерил. Задержанный записал видеообращение, попросив у мальчика прощения.

"Я раскаиваюсь в содеянном, признаю, что был неправ", — сказал мужчина.