Публично извинился уралец, обматеривший пятиклассника из-за шапки с буквой Z
В Екатеринбурге задержан мужчина, напавший на пятиклассника из-за шапки с буквой Z
В Екатеринбурге принёс публичные извинения мужчина, который обматерил пятиклассника из-за шапки с буквой Z. Правда, видео с раскаянием он записывал не дома, а в кабинете сотрудника правоохранительных органов.
Извинился житель Екатеринбурга, оскорбивший ребёнка из-за шапки с буквой Z. Видео © СУ СКР по Свердловской области
Как сообщает E1, операцию по задержанию 56-летнего жителя Екатеринбурга проводили бойцы ОМОН регионального Управления Росгвардии. Взяли правонарушителя в коллективном саду "Дружба" в Чкаловском районе областного центра. По словам главы пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерия Горелых, задержанный работает в строительной отрасли, у психиатра не наблюдается, судим не был. Он не знаком с родителями ребёнка, которого обматерил. Задержанный записал видеообращение, попросив у мальчика прощения.
"Я раскаиваюсь в содеянном, признаю, что был неправ", — сказал мужчина.
Напомним, в Екатеринбурге неадекват заносил мебель в подъезд, как вдруг увидел 11-летнего мальчика и схватил его за руку, после чего стал оскорблять ребёнка и его родителей. На этот инцидент обратили внимание в СКР, глава ведомства поручил доложить ему о результатах проверки.
СУ СКР по Свердловской области