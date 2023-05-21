Международный день чая, День полярника и защиты от безработицы: приметы и праздники 21 мая

Международный день чая

Международный день чая отмечается 21 мая 2023 в разных странах, в том числе и в России. Этот праздник был установлен в 2019 году Генеральной Ассамблеей ООН. Одна из причин — чтобы люди узнали больше о его "важном значении в борьбе с голодом и нищетой". Научным языком чаем называется напиток из растения Camellia sinesis, причём он самый популярный в мире после воды. Родиной чая принято считать северо-восток Индии, север Мьянмы и юго-запад Китая, где этот напиток потреблялся ещё пять тысяч лет назад. Это ли не повод "поздравить" давнего спутника человечества ещё одной чашкой душистого напитка. Тем более что даже в ООН подчёркивают: чай может быть полезен для здоровья и хорошего самочувствия благодаря противовоспалительным и антиоксидантным действиям напитка. Во многих странах вокруг чаепития складываются целые ритуалы.

День полярника в России

В России День полярника отмечают 21 мая с 2013 года. Именно десять лет назад президент Владимир Путин подписал соответствующий указ. Дату для профессионального праздника — 21 мая — выбрали неслучайно: именно в этот день в 1937 году советский лётчик Михаил Васильевич Водопьянов на самолёте АНТ-6 впервые в мире приземлился на лёд в районе Северного полюса. Зимовщики, которых доставил туда Водопьянов, организовали первую дрейфующую станцию "Северный полюс". А вы знаете, что этот праздник появился после забавного случая на Прямой линии с президентом в апреле 2012 года? Тогда вице-президент Ассоциации полярников Санкт-Петербурга Николай Корнилов попросил главу государства ускорить подписание указа о таком празднике. Путин пошутил: "Начинайте отмечать, а мы подпишем". Что вскоре и было сделано.

Покорители Арктики на фоне самолёта АНТ-6. Фото © hrono.ru

День защиты от безработицы

День защиты от безработицы празднуется в России 21 мая. Хотя, казалось бы, что праздничного в отсутствии работы? Дело в том, что это профессиональный праздник тех, кто работает в различных центрах занятости населения и других подобных учреждениях.

Сейчас служба занятости в процессе модернизации. В рамках нацпроекта "Демография" центры занятости должны стать чем-то вроде современных кадровых агентств, способных быстро реагировать на изменения в экономике, более адресно помогать россиянам искать работу.

Сегодня, 21 мая 2023 года, отмечается День защиты от безработицы. Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков

День образования Тихоокеанского флота

В названии отмечаемого 21 мая российского праздника — Дня образования Тихоокеанского флота — будто слышен шум волн, словно чувствуются брызги солёной воды. "Родился" этот один из российских военных флотов 10 (21) мая 1731 года — тогда была создана "русская военная флотилия на Дальнем Востоке", её главной базой стал Охотск.

Сейчас Тихоокеанский флот (ТОФ) — составная часть Военно-морского флота и Вооружённых Сил России, он обеспечивает безопасность нашей страны в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В составе ТОФ есть ракетные подводные крейсера стратегического назначения, многоцелевые атомные и дизельные подводные лодки, надводные корабли для океанской и морской зон, авиация, сухопутные и береговые войска.

Совместные учения Тихоокеанского флота России с ВМС Китая. Видео © Минобороны РФ

День "Говори как Йода"

Этот праздник, конечно же, шуточный. Придумали его фанаты саги "Звёздные войны". Если кто не знает, Йода — это великий магистр Ордена Джедаев, один из сильнейших и мудрейших джедаев своего времени. Хотя надо признать, что по внешнему виду персонажа этого не скажешь — это сморщенный старичок небольшого роста. Йода — один из самых ярких и узнаваемых персонажей "Звёздных войн". Он так запал в душу, что фанаты саги решили посвятить ему праздник в день, когда он впервые был представлен публике. А что не так с речью Йоды? Перепутанные местами слова в предложении на русском звучат не так резко, как на английском, но и нашему уху от мастера Йода немного достаётся. Как вам такое:

"Многого не знаем мы. Туманна великая Сила. В беспокойстве она. Повсюду тьма. Ничего не видно. Спрятано будущее, в возмущении великой Силы оно. Терпение должны иметь мы, пока осядет муть и вода чистой станет".

Именинники 21 мая

21 мая именины отмечают носители следующих имён: Арсений

Иван

Никифор

Пимен Редакция Лайфа поздравляет читателей с этими замечательными именами. Вдруг найдутся и те, кому достались два последних, теперь уже редких.

Сегодня именины у актёра Ивана Янковского. Фото © Telegram / yankovskiyivan

21 мая в народном календаре — Иван Пшеничник. Православные христиане в этот день чтят память Иоанна Богослова. Он был одним из самых юных и самых приближённых учеников Иисуса Христа. В народе Иоанн считается олицетворением любви к ближнему, поэтому в этот день принято помогать нуждающимся. Также святого считают покровителем сеятелей пшеницы. Отсюда другое название дня — Иван Пшеничник.

Что нельзя делать 21 мая? Уборку дома, ремонт, любую тяжёлую работу, а также стирку и глажку.

Если принимаете гостей, не отпускайте их с пустыми руками: маленький подарок или угощение — залог благополучия в вашем доме.

Если пекли пироги, считается, что их следует в этот день съесть до заката или угостить знакомых — тогда в доме будет достаток.