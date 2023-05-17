Регион

Уведомления отключены

17 мая, 18:48

ВККС определилась с кандидатами на пост глав высших судов новых регионов

Высшая квалификационная коллегия судей России огласила список основных кандидатов на должности председателей высших судов Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.

На пост главы Верховного суда ДНР рекомендован нынешний председатель Первого кассационного суда общей юрисдикции Николай Подкопаев. На должность главы Верховного суда ЛНР рекомендована Светлана Трифанова — действующий его руководитель, которая была единственным претендентом.

На пост председателя Херсонского областного суда ВККС рекомендовала главу Ленинского районного суда Республики Крым Александра Цветкова. На ту же должность в Запорожском областном суде были рекомендованы сразу два кандидата — Роман Ражков и Владимир Полухин.

На должность Арбитражного судьи ДНР коллегия рекомендовала Наталью Мальцеву, на пост главы Арбитражного суда ЛНР — Константина Агевича. Оба кандидата работали в судебной системе новых регионов.

Пост Арбитражного судьи Херсонской области предлагается представителю Суда по интеллектуальным правам Александру Снегуру, а в Запорожской области кандидатом на эту должность стал Владимир Устюжанинов (председатель Второго арбитражного апелляционного суда).

Госдума приняла во II чтении поправки к закону о выборах при военном положении

Госдума приняла во II чтении поправки к закону о выборах при военном положении

Ранее на круглом столе ЭИСИ сформулировали политику России в новых регионах. На сегодняшний день особое внимание в новых регионах уделяется социальным практикам: во всех субъектах уже сформированы позиции уполномоченного по правам человека, заработала система ОМС.

Обложка ©

ТАСС / Антон Новодережкин

Ирина Фальке
  • Новости
  • Верховный суд
  • Политика России
  • Региональные власти
  • Политика
  • ДНР
  • ЛНР
  • Запорожская область
  • Херсонская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров