ВККС определилась с кандидатами на пост глав высших судов новых регионов

Высшая квалификационная коллегия судей России огласила список основных кандидатов на должности председателей высших судов Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.

На пост главы Верховного суда ДНР рекомендован нынешний председатель Первого кассационного суда общей юрисдикции Николай Подкопаев. На должность главы Верховного суда ЛНР рекомендована Светлана Трифанова — действующий его руководитель, которая была единственным претендентом.

На пост председателя Херсонского областного суда ВККС рекомендовала главу Ленинского районного суда Республики Крым Александра Цветкова. На ту же должность в Запорожском областном суде были рекомендованы сразу два кандидата — Роман Ражков и Владимир Полухин.

На должность Арбитражного судьи ДНР коллегия рекомендовала Наталью Мальцеву, на пост главы Арбитражного суда ЛНР — Константина Агевича. Оба кандидата работали в судебной системе новых регионов.

Пост Арбитражного судьи Херсонской области предлагается представителю Суда по интеллектуальным правам Александру Снегуру, а в Запорожской области кандидатом на эту должность стал Владимир Устюжанинов (председатель Второго арбитражного апелляционного суда).