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17 мая, 23:42

Киссинджер: Япония может стать ядерной державой через пять лет

Япония пополнит список ядерных держав через пять лет, что может стать причиной ухудшения отношений между Токио и Вашингтоном. Такого мнения придерживается бывший госсекретарь США Генри Киссинджер.

в интервью британской газете Economist Киссинджер отметил, что "есть чёткое представление, куда движется Япония", имея в виду стремление Страны восходящего солнца стать ядерной державой. Он также отметил, что, несмотря на желание Токио сотрудничать с Вашингтоном, японцы вполне могут пойти на неудобные для Америки сделки.

Бывший политик также выразил мнение, что Япония не планирует быть постоянным членом глобальной многосторонней системы, которая будет её ограничивать.

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Ещё в январе США подтвердили готовность защищать Японию с применением ядерного оружия в случае военной агрессии со стороны Китая. Такая позиция Америки была озвучена по итогам состоявшихся переговоров глав внешнеполитических и военных ведомств двух стран.

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Wikimedia

Ольга Платонова
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