Киссинджер: Япония может стать ядерной державой через пять лет

Япония пополнит список ядерных держав через пять лет, что может стать причиной ухудшения отношений между Токио и Вашингтоном. Такого мнения придерживается бывший госсекретарь США Генри Киссинджер.

в интервью британской газете Economist Киссинджер отметил, что "есть чёткое представление, куда движется Япония", имея в виду стремление Страны восходящего солнца стать ядерной державой. Он также отметил, что, несмотря на желание Токио сотрудничать с Вашингтоном, японцы вполне могут пойти на неудобные для Америки сделки.

Бывший политик также выразил мнение, что Япония не планирует быть постоянным членом глобальной многосторонней системы, которая будет её ограничивать.