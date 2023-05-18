Замминистра обороны США по политическим делам Каль уйдёт в отставку летом

Заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Каль покинет должность. Об этом сказано в письменном заявлении главы Пентагона Ллойда Остина.

Каль объявил, что уйдёт в отставку в середине июля. Причины этого решения не уточняются. Также неизвестно, кто придёт на смену на третий по значимости пост в оборонном ведомстве Штатов.