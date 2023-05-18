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17 мая, 23:58

Замминистра обороны США по политическим делам Каль уйдёт в отставку летом

Заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Каль покинет должность. Об этом сказано в письменном заявлении главы Пентагона Ллойда Остина.

Каль объявил, что уйдёт в отставку в середине июля. Причины этого решения не уточняются. Также неизвестно, кто придёт на смену на третий по значимости пост в оборонном ведомстве Штатов.

В Госдепартаменте США летом будут перестановки, сообщили СМИ

В Госдепартаменте США летом будут перестановки, сообщили СМИ

Ранее Лайф рассказывал, что в Сети оказались личные данные 237 тысяч госслужащих США. Утечка затронула систему обработки льгот TRANServe, компенсирующую госслужащим часть расходов на проезд, но никакие системы безопасности затронуты не были.

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Артур Лапсаков
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