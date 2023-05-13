Регион

Уведомления отключены

13 мая, 04:01

В Сеть утекли личные данные 237 тысяч госслужащих США

Reuters: В Сеть утекли личные данные 237 тысяч госслужащих США

Данные 237 тысяч американских госслужащих попали в Сеть в результате утечки данных в министерстве транспорта США. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на письмо ведомства, направленное в Конгресс.

"Департамент расследует нарушение и заморозил доступ к системе льгот на проезд до тех пор, пока она не будет защищена и восстановлена", — сказано в письме.

Известно, что утечка затронула систему обработки льгот TRANServe, компенсирующую госслужащим часть расходов на проезд, но никакие системы безопасности затронуты не были. По данному факту проводится расследование.

"Плохая история": Зеленский заявил, что узнал об утечке секретных данных Пентагона из СМИ

"Плохая история": Зеленский заявил, что узнал об утечке секретных данных Пентагона из СМИ

Ранее Лайф писал, что Пентагон проводит расследование масштабной утечки секретных данных о ситуации на Украине. Следователи предполагают, что слить документы мог 21-летний лётчик из штата Массачусетс Джек Тейшейра. 13 апреля его задержали.

Обложка ©

Freepik

Арина Родионова
  • Новости
  • США
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров