В Сеть утекли личные данные 237 тысяч госслужащих США
Reuters: В Сеть утекли личные данные 237 тысяч госслужащих США
Данные 237 тысяч американских госслужащих попали в Сеть в результате утечки данных в министерстве транспорта США. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на письмо ведомства, направленное в Конгресс.
"Департамент расследует нарушение и заморозил доступ к системе льгот на проезд до тех пор, пока она не будет защищена и восстановлена", — сказано в письме.
Известно, что утечка затронула систему обработки льгот TRANServe, компенсирующую госслужащим часть расходов на проезд, но никакие системы безопасности затронуты не были. По данному факту проводится расследование.
Ранее Лайф писал, что Пентагон проводит расследование масштабной утечки секретных данных о ситуации на Украине. Следователи предполагают, что слить документы мог 21-летний лётчик из штата Массачусетс Джек Тейшейра. 13 апреля его задержали.
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