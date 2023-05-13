В Сеть утекли личные данные 237 тысяч госслужащих США

Данные 237 тысяч американских госслужащих попали в Сеть в результате утечки данных в министерстве транспорта США. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на письмо ведомства, направленное в Конгресс.

"Департамент расследует нарушение и заморозил доступ к системе льгот на проезд до тех пор, пока она не будет защищена и восстановлена", — сказано в письме.