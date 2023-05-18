Первый американский штат полностью запретил TikTok

В американском штате Монтана запретили пользоваться соцсетью TikTok. Соответствующий закон подписал губернатор Грег Джанфорте.

"Я запретил TikTok в Монтане, чтобы защитить персональные и личные данные монтанцев от Коммунистической партии Китая", — написал он в "Твиттере".

По мнению политика, TikTok является "приложением, связанным с иностранными противниками". Также губернатор приказал блокировать любое приложение, предоставляющее персональную информацию или данные через сети штата "иностранным противникам".

По данным Reuters, запрет вступит в силу с 1 января 2024 года. Приложение будет невозможно установить через магазины приложений Google и Apple.