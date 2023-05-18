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18 мая, 00:12

Первый американский штат полностью запретил TikTok

Губернатор Монтаны Джанфорте запретил использовать в штате приложение TikTok

В американском штате Монтана запретили пользоваться соцсетью TikTok. Соответствующий закон подписал губернатор Грег Джанфорте.

"Я запретил TikTok в Монтане, чтобы защитить персональные и личные данные монтанцев от Коммунистической партии Китая", — написал он в "Твиттере".

По мнению политика, TikTok является "приложением, связанным с иностранными противниками". Также губернатор приказал блокировать любое приложение, предоставляющее персональную информацию или данные через сети штата "иностранным противникам".

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По данным Reuters, запрет вступит в силу с 1 января 2024 года. Приложение будет невозможно установить через магазины приложений Google и Apple.

Напомним, ранее в Конгрессе США ввели частичный запрет на TikTok. Санкция касается членов и сотрудников Палаты представителей, а также использования программы на рабочих устройствах.

Артур Лапсаков
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