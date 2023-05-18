К родным Брижит Макрон приставили полицию после избиения её внучатого племянника

Полиция Франции взяла под наблюдение родственников первой леди страны после того, как внучатого племянника Брижит Макрон Жан-Батиста Тронье избили в Амьене, сообщает радиостанция RTL France.

Инцидент произошёл 15 мая. 30-летний Тронье вечером возвращался домой, когда возле семейной кондитерской его встретила группа неизвестных из восьми человек. Ударами по голове они сбили Жан-Батиста с ног, а затем начали избивать. На помощь родственнику Брижит Макрон пришёл сосед, благодаря которому молодой человек смог скрыться от нападавших.

Избиение объясняют политическими мотивами, так как оно было совершено сразу после интервью Эмманюэля Макрона на французском телеканале. К тому же злоумышленники высказали Тронье всё, что думают о президенте, его жене и её родственниках.

Сейчас полиция Франции ведёт скрытое наблюдение за всеми членами семьи супруги главы государства. Возле кондитерской Тронье увеличено количество патрулей.