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18 мая, 04:45

Жителя Биробиджана арестовали за сотрудничество с украинскими спецслужбами

Подозреваемый в сотрудничестве со Службой безопасности Украины житель Биробиджана арестован. Об этом сообщили в УФСБ по Еврейской автономной области.

"Биробиджанец привлечён представителем спецслужбы Украины к конфиденциальному сотрудничеству на материальной основе с использованием средств информационно-телекоммуникационной среды", — сообщили в ведомстве.

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Мужчина собирал сведения о деятельности Вооружённых сил России в зоне СВО, а также искал исполнителей диверсий на объектах транспортной инфраструктуры. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной или иностранной организацией".

Ранее Лайф рассказывал, что крымчанина обвинили в госизмене из-за слива ВСУ данных о российских военных. Задержанному 34 года, он арестован.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Бобылев

Артур Лапсаков
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