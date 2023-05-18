Жителя Биробиджана арестовали за сотрудничество с украинскими спецслужбами

Подозреваемый в сотрудничестве со Службой безопасности Украины житель Биробиджана арестован. Об этом сообщили в УФСБ по Еврейской автономной области.

"Биробиджанец привлечён представителем спецслужбы Украины к конфиденциальному сотрудничеству на материальной основе с использованием средств информационно-телекоммуникационной среды", — сообщили в ведомстве.

Мужчина собирал сведения о деятельности Вооружённых сил России в зоне СВО, а также искал исполнителей диверсий на объектах транспортной инфраструктуры. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной или иностранной организацией".