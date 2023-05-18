Больше 70% работающих россиян боятся не стать востребованными специалистами

В России 38% жителей готовы учиться ради увеличения дохода, 25% назвали личностный рост своей главной мотивацией. Об этом рассказали респонденты в рамках опроса, проведённого центром "Зарплата.ру" и онлайн-университетом востребованных профессий Skypro.

При этом 15% россиян поделились, что получают знания для расширения кругозора, пишет RT. При этом после учёбы 41% респондентов не собираются тратить деньги на образование, ещё 37% подчеркнули нехватку времени на занятия, а 14% сообщили, что для этого нет желания и мотивации. В исследовании приняло участие 1880 работающих жителей России.

Кроме того, большинство (71%) опрошенных сообщили о неуверенности в доведении дел до конца, что останавливает их начать обучение. А 43% рассказали о страхе ошибиться с выбором направления для занятий. Ещё 29% россиян поделились, что боятся столкнуться со сложными задачами или не стать востребованными профессионалами.