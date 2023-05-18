Американский инвестор назвал следующую великую мировую державу

Известный американский инвестор Джим Роджерс считает, что Китай станет следующей великой державой. Такое мнение он высказал в беседе с РИА "Новости".

Кроме того, Роджерс не исключил, что Соединённые Штаты придут в упадок. Говоря о торговой войне между Пекином и Вашингтоном, инвестор назвал её абсурдом. По его мнению, в этом вопросе большая часть вины лежит на Штатах.