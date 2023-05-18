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18 мая, 06:53

Американский инвестор назвал следующую великую мировую державу

Инвестор Роджерс: Китай станет следующей великой державой

Известный американский инвестор Джим Роджерс считает, что Китай станет следующей великой державой. Такое мнение он высказал в беседе с РИА "Новости".

"Китай станет следующей великой державой и займёт место самой важной страны XXI века", — отметил эксперт.

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Кроме того, Роджерс не исключил, что Соединённые Штаты придут в упадок. Говоря о торговой войне между Пекином и Вашингтоном, инвестор назвал её абсурдом. По его мнению, в этом вопросе большая часть вины лежит на Штатах.

Ранее в США заявили, что Америка и Китай являются главной угрозой существованию человечества. Так считает бывший госсекретарь и советник американского президента по национальной безопасности Генри Киссинджер.

Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын
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