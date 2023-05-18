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18 мая, 08:27

Каждое четвёртое российское мыло оказалось неэффективным против бактерий

В "Роскачестве" заявили, что 25% жидкого мыла неэффективно против бактерий

Эксперты "Роскачества" провели проверку жидкого мыла, которое продаётся на отечественных прилавках. Как оказалось, 25% представленного на российском рынке мыла не подтвердило свои антибактериальные свойства. Результаты исследования опубликованы на сайте ведомства.

Специалисты исследовали жидкое антибактериальное мыло, произведённое преимущественно в России, а также в Турции и других странах. Выяснилось, что эта продукция оказалась неэффективной против четырёх штаммов бактерий: кишечной и синегнойной палочки, стафилококка и кандиды.

Представители "Роскачества" назвали среди этих образцов жидкое мыло марок "Ашан", "Рецепты бабушки Агафьи", Absolut, Bio-Mio и Faberlic. Кроме того, две марки мыла и вовсе содержали потенциально вредный компонент. При этом 75% жидкого антибактериального мыла доказали свою эффективность как минимум против одного штамма бактерий. А продукция марок "Чистая линия" и Aura даже может претендовать на получение Знака качества.

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В "Роскачестве" напомнили, что жидкое мыло не является медицинским продуктом, его квалифицируют как косметический товар. В связи с этим единых требований к этому продукту сейчас нет. Некоторые производители добавляют в мыло для антибактериальных свойств салициловую кислоту и экстракт ромашки, а другие — более агрессивные компоненты, в том числе триклозан, который, в частности, способствует повышению устойчивости бактерий к антибиотикам. Специалисты также подчеркнули, что антибактериальное мыло даёт дополнительную защиту, но и может сушить кожу, а также повышает устойчивость к некоторым штаммам микроорганизмов.

Ранее Лайф писал, что в "Роскачестве" исследовали российский коньяк экономкласса (до 920 рублей за 0,5 литра) и выявили признаки фальсификации в 52% экземпляров. Для удешевления продукции многие производители предпочитают использовать вместо коньячного дистиллята спирт невиноградного происхождения.

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Unspalsh

Иван Косицын
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