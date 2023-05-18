Веганское мясо внезапно оказалось самым опасным для окружающей среды

Искусственное мясо, выращенное из клеток животных в лабораторных условиях, оставляет больший углеродный след, чем обычное. К такому выводу пришли американские учёные, результаты их исследования опубликовал портал bioRxiv.

Специалисты доказали, что углеродный след одного килограмма синтетической говядины от четырёх до 25 раз больше, чем у того же количества мяса, полученного естественным путём. Это говорит о том, что "лабораторная" говядина хуже влияет на окружающую среду.

Уточняется, что для производства искусственного мяса используют бычьи стволовые клетки. Основным аргументом для его изготовления является отсутствие страданий у животных.