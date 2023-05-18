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18 мая, 08:48

Веганское мясо внезапно оказалось самым опасным для окружающей среды

Учёные назвали искусственное мясо опасным для окружающей среды

Искусственное мясо, выращенное из клеток животных в лабораторных условиях, оставляет больший углеродный след, чем обычное. К такому выводу пришли американские учёные, результаты их исследования опубликовал портал bioRxiv.

Специалисты доказали, что углеродный след одного килограмма синтетической говядины от четырёх до 25 раз больше, чем у того же количества мяса, полученного естественным путём. Это говорит о том, что "лабораторная" говядина хуже влияет на окружающую среду.

Уточняется, что для производства искусственного мяса используют бычьи стволовые клетки. Основным аргументом для его изготовления является отсутствие страданий у животных.

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Ранее Лайф писал о том, что генеральный директор Национального союза свиноводов Юрий Ковалёв считает опасным для здоровья употребление в пищу мяса, купленного на рынках.

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Unsplash

Илья Суриков
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