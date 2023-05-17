Глава Союза свиноводов дал совет, как не отравиться мясом

Генеральный директор Национального союза свиноводов Юрий Ковалёв считает опасным для здоровья употребление в пищу мяса, купленного на рынках. Проблем с таким продуктом немало: неизвестно, где росло животное, правильно ли осуществлялся забой, как хранилось мясо. Об этом Ковалёв рассказал в беседе с телеканалом "360".

"Для сравнения: мясо, которое поступает из промышленной переработки, проходит многократный ветеринарный контроль как со стороны государства, так и со стороны частника", — заявил эксперт.

Самый надёжный способ не подхватить инфекцию — не покупать мясо на рынках и отдавать предпочтение продукции, которая изготовлена в рамках промышленного производства.