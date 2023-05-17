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17 мая, 15:07

Глава Союза свиноводов дал совет, как не отравиться мясом

Эксперт Ковалёв: Покупать мясо на рынках опасно, его происхождение неизвестно

Генеральный директор Национального союза свиноводов Юрий Ковалёв считает опасным для здоровья употребление в пищу мяса, купленного на рынках. Проблем с таким продуктом немало: неизвестно, где росло животное, правильно ли осуществлялся забой, как хранилось мясо. Об этом Ковалёв рассказал в беседе с телеканалом "360".

"Для сравнения: мясо, которое поступает из промышленной переработки, проходит многократный ветеринарный контроль как со стороны государства, так и со стороны частника", — заявил эксперт.

Самый надёжный способ не подхватить инфекцию — не покупать мясо на рынках и отдавать предпочтение продукции, которая изготовлена в рамках промышленного производства.

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Напомним, что из-за некачественного свиного мяса можно заразиться трихинеллёзом — это опасное заболевание, которое может даже привести к смерти. Настоящую опасность свинина представляет, если на производстве было допущено нарушение санитарных условий, а также при плохой термической обработке. Личинки трихинеллы проникают в организм человека через ЖКТ, циркулируют по крови и оседают в мышцах, в том числе сердечной.

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Агентство "Москва" / Андрей Любимов

Юрий Лысенко
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