Неизвестный пригрозил атаковать "Байрактаром" корчму "Тарас Бульба" в Москве

Неизвестный мужчина пригрозил атаковать московский ресторан "Тарас Бульба" БПЛА "Байрактар". Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

Мужчина позвонил в корчму и спросил, украинская ли кухня в заведении. Но в ответ услышал: "Славянская". За это разгневанный мужчина пообещал стереть с лица земли ресторан и предрёк скорую атаку дроном.

В заведении особо не испугались угроз недовольного мужчины, так как им постоянно звонят с подобными провокациями. Однако о случившемся всё же сообщили в полицию.