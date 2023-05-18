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18 мая, 08:39

Неизвестный пригрозил атаковать "Байрактаром" корчму "Тарас Бульба" в Москве

<p>Обложка © ТАСС / Владимир Гердо</p>

Обложка © ТАСС / Владимир Гердо

Неизвестный мужчина пригрозил атаковать московский ресторан "Тарас Бульба" БПЛА "Байрактар". Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

Мужчина позвонил в корчму и спросил, украинская ли кухня в заведении. Но в ответ услышал: "Славянская". За это разгневанный мужчина пообещал стереть с лица земли ресторан и предрёк скорую атаку дроном.

В заведении особо не испугались угроз недовольного мужчины, так как им постоянно звонят с подобными провокациями. Однако о случившемся всё же сообщили в полицию.

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Ранее Лайф уже рассказывал о недовольном "украинце", который несколько дней подряд терроризировал корчму "Тарас Бульба" в Москве звонками с угрозами. Полиция провела проверку нескольких заведений сети, подозрительных граждан и предметов не обнаружили. Стражи порядка выясняют, кто звонил в ресторан с угрозами.

Иван Косицын
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