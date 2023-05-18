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18 мая, 09:03
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В Кургане шестиклассник впал в кому после интимной переписки в мессенджере

В Кургане шестиклассник впал в кому после интимной переписки в мессенджере. Об этом сообщает телеграм-канал Ural Mash.

Известно, что 12-летний школьник зарегистрировался в чате для знакомств эротического содержания. Для этого он использовал свой старый телефон. В чате подростка якобы попросили выполнить некое задание. Несовершеннолетний согласился. Спустя некоторое время дедушка нашёл мальчика без сознания и без нижнего белья.

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Пенсионер сразу вызвал скорую помощь. Шестиклассника доставили в больницу. Сейчас школьник вышел из комы, его состояние удалось стабилизировать. Правоохранители по факту случившегося организовали проверку.

Ранее Лайф писал, что в Сургуте школьник провёл за компьютером 12 часов, из-за чего получил отёк мозга и эпилептический приступ. 15-летний подросток отпросился у родителей к другу с ночёвкой, а на самом деле пошёл с ним в компьютерный клуб.

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Иван Косицын
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