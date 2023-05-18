Песков: Блокировка счетов финской дипмиссии — ответ на недружественные действия
Ограничения на использование счетов Посольства и генконсульства Финляндии в России — это ответ на недружественные действия властей этой страны. Такое заявление сделал в беседе с журналистами в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, Москва намерена и дальше придерживаться принципа взаимности и адекватного ответа на любые недружественные шаги.
"Это не инициативный ход с российской стороны — мы реагируем на ту ситуацию, которую создают власти целого ряда стран коллективного Запада, в том числе, к нашему сожалению, Финляндия. Мы всегда говорим, что недружественные действия мы не можем оставлять без ответа и не будем оставлять без ответа", — констатировал представитель Кремля.
Ранее МИД Финляндии заявил, что российская сторона заморозила банковские счета посольства страны в Москве, а также финского генконсульства в Санкт-Петербурге. Ситуацию в Хельсинки назвали "очень серьёзной" и заявили о проведении всестороннего расследования.