Песков: Блокировка счетов финской дипмиссии — ответ на недружественные действия

Ограничения на использование счетов Посольства и генконсульства Финляндии в России — это ответ на недружественные действия властей этой страны. Такое заявление сделал в беседе с журналистами в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, Москва намерена и дальше придерживаться принципа взаимности и адекватного ответа на любые недружественные шаги.

"Это не инициативный ход с российской стороны — мы реагируем на ту ситуацию, которую создают власти целого ряда стран коллективного Запада, в том числе, к нашему сожалению, Финляндия. Мы всегда говорим, что недружественные действия мы не можем оставлять без ответа и не будем оставлять без ответа", — констатировал представитель Кремля.