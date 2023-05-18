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18 мая, 09:33

Песков: Присутствие дружественных РФ стран на саммите G7 не вызывает опасений

У Кремля не вызывает опасений приглашение на саммит "Группы семи" (G7) в Хиросиме дружественных России стран. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, не вызывает опасения. Конечно же, в межгосударственных отношениях должно быть уважение к суверенным отношениям каждой страны с любыми партнёрами", — отметил он.

Песков указал, что более важным моментом является то, чтобы отношения стран не выстраивались по принципу становления антиподом России.

В Кремле заявили, что РФ готова выслушать любые мирные инициативы по Украине

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Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что США наверняка продолжат попытки давить на Россию и другие страны, но они уже адаптировались.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев
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