Песков: Присутствие дружественных РФ стран на саммите G7 не вызывает опасений
У Кремля не вызывает опасений приглашение на саммит "Группы семи" (G7) в Хиросиме дружественных России стран. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, не вызывает опасения. Конечно же, в межгосударственных отношениях должно быть уважение к суверенным отношениям каждой страны с любыми партнёрами", — отметил он.
Песков указал, что более важным моментом является то, чтобы отношения стран не выстраивались по принципу становления антиподом России.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что США наверняка продолжат попытки давить на Россию и другие страны, но они уже адаптировались.