В Госдуме предположили, когда Киев согласится на переговоры
Володин: Украина не начнёт переговоры, пока такое решение не примут в США
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин отметил, что сроки начала переговоров по ситуации на Украине зависят от позиции США, а не Киева.
"У меня в данном случае есть своя точка зрения. Пока Вашингтон не примет решение, никакой Зеленский, никакая Украина за стол переговоров не сядут", — подчеркнул он в беседе с корреспондентом БелТА.
По мнению Володина, Украины как страны уже не существует и сейчас данная территория является полигоном для обкатки вооружения от государств НАТО. Кроме того, председатель нижней палаты парламента подчеркнул, что власть в Незалежной абсолютно карманная — на самом деле всем руководят советники из Вашингтона и Брюсселя. Говоря о Зеленском, Володин отметил, что президент Украины — просто телеведущий, который читает написанный текст.
Ранее в Кремле заявили, что Россия готова выслушать любые мирные инициативы по Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
ТАСС / Сергей Фадеичев