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Опубликовано 18 мая 2023, 12:42

В Госдуме предположили, когда Киев согласится на переговоры

Володин: Украина не начнёт переговоры, пока такое решение не примут в США

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин отметил, что сроки начала переговоров по ситуации на Украине зависят от позиции США, а не Киева.

"У меня в данном случае есть своя точка зрения. Пока Вашингтон не примет решение, никакой Зеленский, никакая Украина за стол переговоров не сядут", — подчеркнул он в беседе с корреспондентом БелТА.

По мнению Володина, Украины как страны уже не существует и сейчас данная территория является полигоном для обкатки вооружения от государств НАТО. Кроме того, председатель нижней палаты парламента подчеркнул, что власть в Незалежной абсолютно карманная — на самом деле всем руководят советники из Вашингтона и Брюсселя. Говоря о Зеленском, Володин отметил, что президент Украины — просто телеведущий, который читает написанный текст.

СМИ узнали о странной просьбе Зеленского насчёт мирного саммита
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Ранее в Кремле заявили, что Россия готова выслушать любые мирные инициативы по Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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ТАСС / Сергей Фадеичев

Никита Осипов
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