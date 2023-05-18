Москвичи рассказали, за что больше всего ненавидят местный климат

Почти треть жителей Москвы и области полностью или частично недовольны погодно-климатическими условиями. Больше всего им не нравятся грязь и слякоть (45,5%), указывается в результатах опроса агентства "Промрейтинг", которые есть в распоряжении издания "Вести Подмосковья".

Так, абсолютно довольны климатом только 18%. Вариант "скорее недоволен" выбрал 21% всех респондентов, а "точно недоволен" — 8%. Помимо грязи, москвичам не нравится серое небо (42%), обледенение (29,5%), отсутствие поблизости моря (27,3%). Ещё недовольство связано с распространением респираторных заболеваний (25,6%), дождями (21%), ветром (20,5%), коротким световым днём (19,3%), а также неудобной тяжёлой зимней одеждой (17%) и низкими средними температурами (12,5%). При этом лишь 11,9% москвичей волнуют зимние морозы.

Исследование методом анкетирования проводилось в период с 10 марта по 10 апреля. Указывается, что репрезентативность выборки обеспечена соблюдением квот по полу и возрасту.