Пострадавший в Пхукете россиянин рассказал о самочувствии после аварии на катере

Россияне Денис Фатеркин и его супруга Яна оказались в числе туристов, которые пострадали в результате столкновения прогулочного катера с сигнальной вышкой в Пхукете. В беседе с телеканалом "360" мужчина рассказал о своём состоянии.

"[Чувствую себя] нормально. Мы сейчас в больнице", — отметил он, уточнив, что попал в аварию по пути в порт Чалонг.

При этом брат Фатеркина Владимир узнал о случившемся из СМИ. Пока у него нет информации, какие травмы получил Денис.