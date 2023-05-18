Пострадавший в Пхукете россиянин рассказал о самочувствии после аварии на катере
Россияне Денис Фатеркин и его супруга Яна оказались в числе туристов, которые пострадали в результате столкновения прогулочного катера с сигнальной вышкой в Пхукете. В беседе с телеканалом "360" мужчина рассказал о своём состоянии.
"[Чувствую себя] нормально. Мы сейчас в больнице", — отметил он, уточнив, что попал в аварию по пути в порт Чалонг.
При этом брат Фатеркина Владимир узнал о случившемся из СМИ. Пока у него нет информации, какие травмы получил Денис.
Напомним, скоростной катер с туристами врезался в сигнальную вышку у побережья тайского острова Пхукет 17 мая. На борту находилось 37 человек, в том числе 21 россиянин. С различными травмами пострадавшие были доставлены в больницы.
РРАО