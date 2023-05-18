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18 мая, 10:12

Пострадавший в Пхукете россиянин рассказал о самочувствии после аварии на катере

Россияне Денис Фатеркин и его супруга Яна оказались в числе туристов, которые пострадали в результате столкновения прогулочного катера с сигнальной вышкой в Пхукете. В беседе с телеканалом "360" мужчина рассказал о своём состоянии.

"[Чувствую себя] нормально. Мы сейчас в больнице", — отметил он, уточнив, что попал в аварию по пути в порт Чалонг.

При этом брат Фатеркина Владимир узнал о случившемся из СМИ. Пока у него нет информации, какие травмы получил Денис.

Генконсульство сообщило о состоянии пострадавших в аварии катера россиян

Генконсульство сообщило о состоянии пострадавших в аварии катера россиян

Напомним, скоростной катер с туристами врезался в сигнальную вышку у побережья тайского острова Пхукет 17 мая. На борту находилось 37 человек, в том числе 21 россиянин. С различными травмами пострадавшие были доставлены в больницы.

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РРАО

Никита Осипов
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