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18 мая, 10:19

Путин заявил об увеличении экспорта сельхозпродукции в 2022 году

Путин: Россия обеспечивает себя всеми необходимыми продуктами

Россия обеспечивает себя всеми необходимыми продуктами. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на совещании о ходе весенних полевых работ.

"Мы обеспечиваем себя всеми основными видами продовольствия. По зерну самообеспеченность составляет 185,4%, по мясу — 101,6%, по рыбе — 153%, по растительному маслу — 211%", — подчеркнул российский лидер.

Причём, продолжил Путин, несмотря на внешние ограничения во внешней торговле, Россия в 2022 году смогла прилично увеличить экспорт сельхозпродукции — до 41,6 миллиарда долларов. По его словам, как и прежде, РФ является одним из ключевых поставщиков в этой сфере и зарекомендовала себя как надёжный и предсказуемый партнёр.

"Именно так будем действовать и впредь. Ожидается, что по итогам 2022/2023 сельхозгода экспорт зерновых составит порядка 55–60 миллионов тонн", — заявил Путин.

Путин: Россия сократила добычу газа для поддержания цен на мировом рынке

Путин: Россия сократила добычу газа для поддержания цен на мировом рынке

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил об "относительном результате" в переговорах по зерновой сделке. Он подтвердил, что Москва решила её продлить на два месяца.

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kremlin.ru

Светлана Оперук
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