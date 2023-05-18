Путин заявил об увеличении экспорта сельхозпродукции в 2022 году

Россия обеспечивает себя всеми необходимыми продуктами. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на совещании о ходе весенних полевых работ.

"Мы обеспечиваем себя всеми основными видами продовольствия. По зерну самообеспеченность составляет 185,4%, по мясу — 101,6%, по рыбе — 153%, по растительному маслу — 211%", — подчеркнул российский лидер.

Причём, продолжил Путин, несмотря на внешние ограничения во внешней торговле, Россия в 2022 году смогла прилично увеличить экспорт сельхозпродукции — до 41,6 миллиарда долларов. По его словам, как и прежде, РФ является одним из ключевых поставщиков в этой сфере и зарекомендовала себя как надёжный и предсказуемый партнёр.

"Именно так будем действовать и впредь. Ожидается, что по итогам 2022/2023 сельхозгода экспорт зерновых составит порядка 55–60 миллионов тонн", — заявил Путин.