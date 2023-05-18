Найден сын владельца "Гемотеста", за которого похитители требовали $1 млн

Теперь оперативники выясняют, как Газиев-младший оказался во Владимирской области, а также было ли на самом деле похищение.

Как уже ранее писал Лайф, 21-летний студент РУДН Аким Газиев пропал 11 мая. За два дня до этого молодой человек писал отцу, что с ним всё в порядке и он вернулся из Санкт-Петербурга в Москву, а на следующий день его видели на занятиях в университете.