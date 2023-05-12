Полицейские нашли живой пропавшую жену экс-замминистра обороны Колмакова

Поиски пропавшей велись менее суток. В настоящее время её жизни и здоровью ничего не угрожает. Женщина находится с членами семьи. По данным источника агентства, речь идёт о супруге Колмакова — председателя Центрального совета ДОСААФ, экс-командующего ВДВ и бывшего замминистра обороны РФ. По некоторой информации, пропажу жены Колмаков обнаружил ещё в среду, 10 мая. Тогда же ему позвонил неизвестный и заявил, что за неё нужно заплатить выкуп в миллион рублей. В случае отказа он пообещал "неприятности".