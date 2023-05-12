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12 мая, 13:20
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Неизвестные похитили сына владельца сети клиник "Гемотест" и требуют $1 млн

Сына владельца сети клиник "Гемотест" Рудема Газиева похитили и требуют за него миллион долларов. Ещё несколько дней назад парень вернулся в Москву из Петербурга, сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, 11 мая Газиеву позвонил неизвестный и сообщил, что его сын Аким похищен. Через несколько часов похититель потребовал за 21-летнего студента РУДН выкуп в размере миллиона долларов. Деньги нужно было найти за сутки. При этом ещё 9 мая Аким писал отцу, что с ним всё в порядке и он вернулся из Петербурга, а на следующий день его видели на занятиях в университете. Теперь парня и его похитителей ищет полиция.

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Ранее Лайф писал, что мать Елены Силкиной — помощницы сенатора Совфеда РФ Андрея Шевченко — полицейские искали в Москве в течение трёх дней. Дочь утверждала, что неизвестные похитили родительницу и потребовали за неё выкуп в два миллиона рублей. Однако позже стало известно, что пенсионерку нашли в гостинице в Тверской области. Туда 77-летнюю женщину убедили приехать телефонные мошенники, которые представились полицейскими.

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Иван Косицын
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