Неизвестные похитили сына владельца сети клиник "Гемотест" и требуют $1 млн

По информации телеграм-канала, 11 мая Газиеву позвонил неизвестный и сообщил, что его сын Аким похищен. Через несколько часов похититель потребовал за 21-летнего студента РУДН выкуп в размере миллиона долларов. Деньги нужно было найти за сутки. При этом ещё 9 мая Аким писал отцу, что с ним всё в порядке и он вернулся из Петербурга, а на следующий день его видели на занятиях в университете. Теперь парня и его похитителей ищет полиция.