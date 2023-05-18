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18 мая, 10:22

Кириенко назвал знания важнейшим инструментом в построении будущего мира и России

Кириенко: Именно сейчас определяется будущее мира, России и каждого человека

В настоящий момент определяется будущее мира, России и каждого человека. Такое заявление сделал первый замруководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко в ходе церемонии награждения победителей финала третьего сезона конкурса "Лига Лекторов" и первого сезона конкурса "Школьная Лига Лекторов" в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".

"Именно сейчас определяется, каким будет будущее мира, каким будет будущее страны, каким будет будущее каждого человека. И знания становятся важнейшим инструментом и ресурсом конкурентоспособности", — сказал он.

По словам Кириенко, создающиеся и передающиеся знания также являются лекарством от страхов и неуверенности.

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Ранее Кириенко на марафоне "Знание.Первые" заявил, что сегодняшнее время вызовов — это время возможностей. По его словам, знание в настоящий момент становится главным противоядием лжи и фейков.

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Kremlin.ru

Светлана Оперук
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