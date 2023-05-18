Кириенко назвал знания важнейшим инструментом в построении будущего мира и России

В настоящий момент определяется будущее мира, России и каждого человека. Такое заявление сделал первый замруководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко в ходе церемонии награждения победителей финала третьего сезона конкурса "Лига Лекторов" и первого сезона конкурса "Школьная Лига Лекторов" в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".

"Именно сейчас определяется, каким будет будущее мира, каким будет будущее страны, каким будет будущее каждого человека. И знания становятся важнейшим инструментом и ресурсом конкурентоспособности", — сказал он.

По словам Кириенко, создающиеся и передающиеся знания также являются лекарством от страхов и неуверенности.