И на это пять причин: Сексолог рассказала, почему сложно простить измену

Измена партнёра зачастую становится сильной эмоциональной травмой для человека. Есть пять причин, почему так трудно простить неверность второй половинки. Об этом заявила сексолог, семейный психолог Екатерина Иванова. В первую очередь она отметила, что измена разрушает доверие между партнёрами.

"Потеря доверия может заставить человека чувствовать себя поверженным и изолированным, а также ощущать страх, что всё, что было раньше, было ненастоящим. Это первая причина", — отметила Иванова в беседе с РИА "ФедералПресс".

Кроме того, сексуальная связь партнёра на стороне может ударить по самооценке. Особенно это касается случаев, когда человек думает, что он не был достаточно хорошим в отношениях — и именно это является причиной измены. Такие люди начинают чувствовать себя неполноценными. Кроме того, после предательства многие чувствуют боль и разочарование и грустят, что отношения уже не такие, как раньше. Человек боится, что измена повторится, и эмоциональное напряжение не позволяет ему открываться. Причём данное состояние может привести к проблемам со здоровьем.

Ещё одной причиной является отвращение к партнёру в сексуальном плане. Воспоминания об измене отрицательно влияют на либидо, подчеркнула специалист.