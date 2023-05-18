Путин выразил надежду на "как минимум достойный" урожай в 2023 году

Российский лидер Владимир Путин, выступая на совещании, посвящённом ходу весенних полевых работ, выразил надежду, что урожай в нашей стране в текущем году будет "как минимум достойным".

"Вы сейчас сказали, что урожай будет не хуже, чем в прошлом году. Потом поправились и сказали, что он будет достойным. Давайте мы будем исходить из того, что он будет достойным", — сказал президент, обращаясь к главе Краснодарского края Вениамину Кондратьеву.

Путин добавил, что ему "очень бы хотелось, чтобы урожай был не хуже, чем в прошлом году", но как минимум он должен быть достойным.