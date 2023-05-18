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18 мая, 10:27

Путин выразил надежду на "как минимум достойный" урожай в 2023 году

Российский лидер Владимир Путин, выступая на совещании, посвящённом ходу весенних полевых работ, выразил надежду, что урожай в нашей стране в текущем году будет "как минимум достойным".

"Вы сейчас сказали, что урожай будет не хуже, чем в прошлом году. Потом поправились и сказали, что он будет достойным. Давайте мы будем исходить из того, что он будет достойным", — сказал президент, обращаясь к главе Краснодарского края Вениамину Кондратьеву.

Путин добавил, что ему "очень бы хотелось, чтобы урожай был не хуже, чем в прошлом году", но как минимум он должен быть достойным.

Путин запретил вывозить весь урожай за границу

Путин запретил вывозить весь урожай за границу

Ранее на этом же совещании Путин поручил поддержать аграриев в новых регионах России. Глава государства подчеркнул, что ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области должны получать необходимую поддержку, включая льготное кредитование и авансирование в сельском хозяйстве.

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kremlin.ru

Наталья Исакова
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