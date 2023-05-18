Госдума приняла закон о выборах на территории с действующим военным положением

В Госдуме приняли закон, согласно которому в РФ будет возможно проведение выборов на территории, где введено военное положение. Перед этим Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ провела консультации по этому вопросу с Министерством обороны и ФСБ.

На данный момент закон не предусматривает проведение референдумов и выборов в органы государственной власти и органы местного самоуправления на той территории, где введено военное положение.