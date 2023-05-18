В Госдуме пригрозили "достать" Подоляка после его слов о ненависти к России

Депутат Госдумы Александр Толмачёв в беседе с Лайфом назвал "запредельным" заявление советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка о ненависти Киева к России.

Парламентарий отметил, что Киев уже давно живёт в собственном мире, оторванном от реальности. Однако главная беда в том, что угрозы представителей так называемой украинской элиты сопровождаются молчанием стран Запада — "ни окрика, ни хотя бы просьбы перестать брызгать кровавой слюной".

"Только представитель генсека ООН робко что-то шепчет, прося "не разжигать" ситуацию. Однако намного вероятнее, что Россия достанет Подоляка, чем Подоляк — Россию. Советник калибром не вышел", — заключил Толмачёв.