На Украине в открытую заявили о ненависти к России
Подоляк заявил, что Украина ненавидит Россию и будет везде её преследовать
На Украине ненавидят Россию, заявил в "Твиттере" советник главы офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк. Таким образом он прокомментировал сообщение постпредства РФ при ООН.
"Украина вас ненавидит. Да, мы будем вас преследовать. Всегда и везде. Да не о чем с вами говорить… Да, каждого из вас Украина достанет. И неважно, как именно — юридически или физически", — написал он.
Напомним, глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов признался, что его ведомство стоит за терактами в отношении ряда публичных лиц в России. Он заявил, что Киев "достал уже многих, в том числе и медийных личностей", а также призвал "убивать россиян по всему миру". Представитель ООН в ответ напомнил о недопустимости террористических актов. Буданову пришлось оправдываться, что речь шла о неких военных преступниках. После этого РФ распространила в СБ ООН письмо из-за слов главы военной разведки Украины. Автором стал постпред России при организации Василий Небензя.
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