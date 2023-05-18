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18 мая, 08:32
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На Украине в открытую заявили о ненависти к России

Подоляк заявил, что Украина ненавидит Россию и будет везде её преследовать

На Украине ненавидят Россию, заявил в "Твиттере" советник главы офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк. Таким образом он прокомментировал сообщение постпредства РФ при ООН.

"Украина вас ненавидит. Да, мы будем вас преследовать. Всегда и везде. Да не о чем с вами говорить… Да, каждого из вас Украина достанет. И неважно, как именно — юридически или физически", — написал он.

Постпредство возмутилось отсутствием реакции ООН на призывы Буданова

Постпредство возмутилось отсутствием реакции ООН на призывы Буданова

Напомним, глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов признался, что его ведомство стоит за терактами в отношении ряда публичных лиц в России. Он заявил, что Киев "достал уже многих, в том числе и медийных личностей", а также призвал "убивать россиян по всему миру". Представитель ООН в ответ напомнил о недопустимости террористических актов. Буданову пришлось оправдываться, что речь шла о неких военных преступниках. После этого РФ распространила в СБ ООН письмо из-за слов главы военной разведки Украины. Автором стал постпред России при организации Василий Небензя.

Обложка ©

Shutterstock

Светлана Оперук
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