Суд верит фактам: Юрист пояснила, что делать с пытающимся забрать ребёнка мужем-тираном

Бывает такое, что мужья избивают жён и пытаются забрать детей, чтобы разлучить их с матерью. Как жертве такого тирана вести себя в данной ситуации и защитить свои права, рассказала юрист Айжан Азенова.

"Случаи, когда отцы пытаются силой забрать у матери детей, происходят как со звёздами шоу-бизнеса, так и с обычными людьми. Так быть не должно. Женщина вправе написать заявление в полицию о причинении вреда здоровью, а после с результатами экспертизы обратиться с иском в суд", — подчеркнула она в беседе с РИА "ФедералПресс".

Как отметила юрист, многие женщины в таких случаях не обращаются в полицию, чтобы не выносить сор из избы. Однако суд верит фактам, а не словам. Даже если это была лишь пощёчина, необходимо обратиться в МВД. В будущем это поможет при решении вопроса, с кем останутся дети, так как мужчина в глазах судьи будет выглядеть хуже матери. При этом во время бракоразводного процесса женщине надо будет доказать, что она может обеспечить ребёнка.