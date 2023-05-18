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18 мая, 11:15

"Эвалар" грозит наказание за гарантии эффективности препарата в рекламе

ФАС возбудила дело против "Эвалара" за нарушение рекламного законодательства

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) завела уголовное дело против фармацевтической компании "Эвалар" по признакам нарушения рекламного законодательства. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"ФАС возбудила дело в отношении ЗАО "Эвалар" по признакам нарушения рекламного законодательства. Служба выявила признаки нарушения в рекламе лекарственного препарата "Сабельника настойка" на радиостанции "Вести ФМ", — говорится в сообщении.

В этой рекламе говорится, что лекарство положительно действует и эффективно избавляет от боли в суставах. Также сообщается о безвредности препарата для желудка ввиду натурального состава. Однако потенциальным покупателям не должны гарантироваться положительное действие, безопасность, эффективность и отсутствие побочек, напоминает ведомство. Теперь ФАС намерена оценить рекламу препарата на предмет нарушения. В случае установления вины "Эвалар" грозит наказание по закону.

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Ранее ФАС возбудила дело против "Мираторга" за рекламу системы нагревания табака. По данным ведомства, в торговом зале была помещена вывеска с glohyper+, но по закону РФ это запрещено.

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ТАСС / Станислав Красильников

Светлана Оперук
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