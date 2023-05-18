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Опубликовано 18 мая 2023, 14:31

ГД в I чтении разрешила силовикам пресекать движение дронов в воде и на земле

Депутаты Государственной думы в ходе пленарного заседания приняли в первом чтении проект закона, позволяющего силовым структурам пресекать движение как воздушных, так наземных и водных беспилотных аппаратов.

На рассмотрение в ГД документ внесла группа депутатов во главе с председателями комитетов Думы по информполитике Александром Хинштейном и по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискарёвым. Согласно проекту, правом пресекать движение дронов в воздухе, воде и на земле наделяются МВД, ФСБ, Росгвардия, ФСО, СВР, ФСИН и ГУСП. Причём делаться это будет в том числе посредством уничтожения или повреждения БПЛА, а ещё подавления или преобразования сигналов дистанционного управления беспилотниками.

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Напомним, в начале мая Хинштейн предложил Минтрансу и Росавиации ввести мораторий на полёты дронов. Он указал на угрозу, которую они представляют в условиях проведения СВО.

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Евгения Колесникова
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