ГД в I чтении разрешила силовикам пресекать движение дронов в воде и на земле

На рассмотрение в ГД документ внесла группа депутатов во главе с председателями комитетов Думы по информполитике Александром Хинштейном и по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискарёвым. Согласно проекту, правом пресекать движение дронов в воздухе, воде и на земле наделяются МВД, ФСБ, Росгвардия, ФСО, СВР, ФСИН и ГУСП. Причём делаться это будет в том числе посредством уничтожения или повреждения БПЛА, а ещё подавления или преобразования сигналов дистанционного управления беспилотниками.