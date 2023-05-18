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18 мая, 11:20

Лавров рассказал, когда ожидаются переговоры с Африкой по Украине

Лавров: Контакты с Африкой по Украине планируются на середину июня – начало июля

Контакты со странами Африки по вопросу урегулирования украинского кризиса планируются на середину июня – начало июля. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Сейчас на уровне экспертов обсуждается содержание такого предстоящего контакта, его даты будут согласованы на общеприемлемой основе, как я понимаю, сейчас в контексте пожеланий президента Рамафосы речь идёт о конце июня или середине июня – начале июля", — сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Уганды Джедже Одонго.

Глава МИД России добавил, что Москва хотела бы понять, какие меры по урегулированию кризиса на Украине готовы предложить в Африке, но в целом она открыта для диалога.

В Кремле заявили, что РФ готова выслушать любые мирные инициативы по Украине

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Напомним, ранее президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что провёл переговоры с российским и украинским лидерами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Они, по словам Рамафосы, дали согласие принять миссию африканских лидеров по мирной инициативе.

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Telegram / MID_Russia

Андрей Григорьев
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