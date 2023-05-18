Лавров рассказал, когда ожидаются переговоры с Африкой по Украине

Контакты со странами Африки по вопросу урегулирования украинского кризиса планируются на середину июня – начало июля. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Сейчас на уровне экспертов обсуждается содержание такого предстоящего контакта, его даты будут согласованы на общеприемлемой основе, как я понимаю, сейчас в контексте пожеланий президента Рамафосы речь идёт о конце июня или середине июня – начале июля", — сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Уганды Джедже Одонго.

Глава МИД России добавил, что Москва хотела бы понять, какие меры по урегулированию кризиса на Украине готовы предложить в Африке, но в целом она открыта для диалога.