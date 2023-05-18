ВКС России сбили украинский Су-24 в районе Славянска

Российская авиация сбила самолёт Су-24 Воздушных сил Украины в районе Славянска в ДНР. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Славянск Донецкой Народной Республики сбит самолёт Су-24 Воздушных сил Украины", — отметил он.

Кроме того, средства ПВО за сутки сбили украинский вертолёт Ми-8 в Запорожской области, также уничтожено 11 беспилотников в Запорожской области, ДНР и ЛНР.