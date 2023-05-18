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Опубликовано 18 мая 2023, 11:50

ВКС России сбили украинский Су-24 в районе Славянска

Российская авиация сбила самолёт Су-24 Воздушных сил Украины в районе Славянска в ДНР. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Славянск Донецкой Народной Республики сбит самолёт Су-24 Воздушных сил Украины", — отметил он.

Кроме того, средства ПВО за сутки сбили украинский вертолёт Ми-8 в Запорожской области, также уничтожено 11 беспилотников в Запорожской области, ДНР и ЛНР.

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А 16 мая истребительная авиация РФ сбила в ДНР два самолёта ВСУ: в районах населённых пунктов Варваровка и Красноармейск уничтожены украинские Су-24 и Су-25.

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Getty Images / Giovanni Colla

Александра Вишнякова
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