Двое экс-полицейских отправились в колонию по делу "Чикатило"

Дорогомиловский суд Москвы приговорил к тюремным срокам двух бывших полицейских за получение взятки за перекрытие улицы в центре столицы при съёмках сериала "Чикатило". Об этом сообщает РИА "Новости".

Так, Сергея Кулишова приговорили к пяти годам колонии строгого режима со штрафом в размере 1,2 миллиона рублей. А Виталия Фокина суд приговорил к 11 годам колонии. Он также должен выплатить штраф в размере двух миллионов рублей.