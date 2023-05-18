Двое экс-полицейских отправились в колонию по делу "Чикатило"
Двое экс-полицейских получили тюремные сроки за взятки на съёмках "Чикатило"
Дорогомиловский суд Москвы приговорил к тюремным срокам двух бывших полицейских за получение взятки за перекрытие улицы в центре столицы при съёмках сериала "Чикатило". Об этом сообщает РИА "Новости".
Так, Сергея Кулишова приговорили к пяти годам колонии строгого режима со штрафом в размере 1,2 миллиона рублей. А Виталия Фокина суд приговорил к 11 годам колонии. Он также должен выплатить штраф в размере двух миллионов рублей.
По данным следствия, сотрудники полиции получали взятки за перекрытие движения в нескольких районах Москвы. Как сообщал Лайф, в конце августа 2022 года продюсер сериала "Чикатило" Дмитрий Большаков получил 5,5 года колонии за подкуп полицейских.
"Чикатило", режиссёр — Сарик Андреасян, сценаристы — Алексей Гравицкий, Сергей Волков / kino-teatr.ru