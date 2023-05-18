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18 мая, 12:18

Двое экс-полицейских отправились в колонию по делу "Чикатило"

Двое экс-полицейских получили тюремные сроки за взятки на съёмках "Чикатило"

Дорогомиловский суд Москвы приговорил к тюремным срокам двух бывших полицейских за получение взятки за перекрытие улицы в центре столицы при съёмках сериала "Чикатило". Об этом сообщает РИА "Новости".

Так, Сергея Кулишова приговорили к пяти годам колонии строгого режима со штрафом в размере 1,2 миллиона рублей. А Виталия Фокина суд приговорил к 11 годам колонии. Он также должен выплатить штраф в размере двух миллионов рублей.

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По данным следствия, сотрудники полиции получали взятки за перекрытие движения в нескольких районах Москвы. Как сообщал Лайф, в конце августа 2022 года продюсер сериала "Чикатило" Дмитрий Большаков получил 5,5 года колонии за подкуп полицейских.

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"Чикатило", режиссёр — Сарик Андреасян, сценаристы — Алексей Гравицкий, Сергей Волков / kino-teatr.ru

Иван Косицын
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