Председатель Государственной думы Вячеслав Володин назвал мёртвым английский язык, призвал всех учить свои национальные языки или же китайский.

"Давайте будем учить свои национальные языки, языки межнационального общения, китайский язык. Английский — это мёртвый язык. Всё, время ушло", — сказал спикер, комментируя выступление представителя Китая на русском языке.

Володин привёл в пример Китай и Индию, где должностные лица изучают только свои языки и представляют на них интересы собственных государств. По мнению спикера ГД, это позволяет сохранять культурный код и наследие.