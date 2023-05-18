Володин назвал английский язык мёртвым и предложил альтернативу
Спикер Госдумы Володин: Английский язык мёртв, его время уже ушло
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин назвал мёртвым английский язык, призвал всех учить свои национальные языки или же китайский.
"Давайте будем учить свои национальные языки, языки межнационального общения, китайский язык. Английский — это мёртвый язык. Всё, время ушло", — сказал спикер, комментируя выступление представителя Китая на русском языке.
Володин привёл в пример Китай и Индию, где должностные лица изучают только свои языки и представляют на них интересы собственных государств. По мнению спикера ГД, это позволяет сохранять культурный код и наследие.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что Запад старается запретить всё русское, в том числе язык, книги, фильмы и контент в Сети. По его словам, цель Запада — отменить Россию, чтобы люди не имели возможности общаться на одном языке, забыли свои традиции, историю.