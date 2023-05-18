"Вроде проходная новость, но если начать её раскапывать, то выяснятся очень любопытные детали. Что самое удивительное, и здесь не обошлось без украинского национализма и присущего англосаксонскому миру колониального расизма. Кстати, оба явления причудливо взаимосвязаны", — подчеркнула дипломат.

Она отметила, что визит Байдена в Папуа – Новую Гвинею готовился более полугода, каждый шаг центральные СМИ освещали. Но есть вероятность, что встреча с Конгрессом, из-за которой якобы пришлось срочно вернуться в Вашингтон, — скорее отговорка, а не реальная причина. До недавнего времени главой МИД Папуа – Новой Гвинеи был Джастин Ткаченко — потомок украинских эмигрантов, уехавших в Австралию. И недавно он назвал жителей этой страны "примитивными животными" из-за критики в сторону его семьи, которая потратила около миллиона долларов граждан на поездку в Лондон на коронацию Карла III. После такого вопиющего поступка премьер Папуа – Новой Гвинеи заставил Ткаченко уйти в отставку.