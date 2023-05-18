Захарова связала отменённую поездку Байдена в Папуа – Новую Гвинею с украинским национализмом
МИД: Встреча Байдена в США вместо поездки в Папуа – Новую Гвинею — это отговорка
Президент США Джо Байден на самом деле отменил визит в Папуа – Новую Гвинею из-за экс-главы МИД страны Джастина Ткаченко, он из семьи украинских мигрантов. Об этом в телеграм-канале заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
"Вроде проходная новость, но если начать её раскапывать, то выяснятся очень любопытные детали. Что самое удивительное, и здесь не обошлось без украинского национализма и присущего англосаксонскому миру колониального расизма. Кстати, оба явления причудливо взаимосвязаны", — подчеркнула дипломат.
Она отметила, что визит Байдена в Папуа – Новую Гвинею готовился более полугода, каждый шаг центральные СМИ освещали. Но есть вероятность, что встреча с Конгрессом, из-за которой якобы пришлось срочно вернуться в Вашингтон, — скорее отговорка, а не реальная причина. До недавнего времени главой МИД Папуа – Новой Гвинеи был Джастин Ткаченко — потомок украинских эмигрантов, уехавших в Австралию. И недавно он назвал жителей этой страны "примитивными животными" из-за критики в сторону его семьи, которая потратила около миллиона долларов граждан на поездку в Лондон на коронацию Карла III. После такого вопиющего поступка премьер Папуа – Новой Гвинеи заставил Ткаченко уйти в отставку.
"Ткаченко явно ориентировался на президента Зеленского, назвавшего русских жителей Донбасса "особями", — подчеркнула Захарова.
Напомним, накануне Байден отменил поездки в Австралию и Папуа – Новую Гвинею из-за угрозы дефолта. В Белом доме сообщили, что президенту надо встретиться с Конгрессом.
ТАСС / Пётр Ковалёв