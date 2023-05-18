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18 мая, 13:40

Диетолог рассказала, для кого опасен виноград с косточками

Врач Королёва: Есть виноград с косточками безопасно для людей со здоровым ЖКТ

Употребление винограда вместе с косточками безопасно для людей со здоровым желудочно-кишечным трактом (ЖКТ). Такое пояснение дала терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королёва.

"Если количество винограда небольшое и хочется его быстро съесть, ничего страшного не будет, если у человека здоровый кишечник, никаких проблем нет", — подчеркнула она в беседе с "Москвой 24".

По словам врача, косточка — это растительная клетчатка, которая стимулирует работу кишечника. Однако иногда от винограда с "маленьким сюрпризом" лучше отказаться, так как это может усугубить неприятности со здоровьем. Речь идёт о случаях, когда появляются проблемы с ЖКТ, например дивертикулит — воспаление мешкообразных выпячиваний в кишечнике.

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Ранее диетолог заявила, что чрезмерное употребление косточек от яблок может привести к смерти. Кроме того, эксперт объяснила, почему люди думают, что это полезно.

Обложка ©

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Никита Осипов
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